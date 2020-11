Coronavirus, i primi passi del piano vaccini: 300 punti di distribuzione e 100 milioni di siringhe (Di martedì 24 novembre 2020) Le prime dosi del vaccino Pfizer contro il Coronavirus verranno distribuite in 300 punti in tutta Italia, auspicabilmente a partire dalla fine del mese di gennaio 2021. Si tratta di 3,4 milioni di dosi, che dovrebbero consentire di vaccinare 1,7 milioni di cittadini. L’elenco dei possibili punti di distribuzione è stato inviato da tutte le Regioni al commissario per l’emergenza Domenico Arcuri, placando almeno per il momento le polemiche sul fatto che il piano vaccinale fosse ancora in grande ritardo. La lista consegnata comprende sia gli ospedali in grado di conservare e somministrare il vaccino, sia le Rsa, che verranno servite attraverso unità mobili. Spetterà ora agli uffici di Arcuri selezionare le strutture più idonee e tenere le altre per la seconda fase, ... Leggi su open.online (Di martedì 24 novembre 2020) Le prime dosi del vaccino Pfizer contro ilverranno distribuite in 300in tutta Italia, auspicabilmente a partire dalla fine del mese di gennaio 2021. Si tratta di 3,4di dosi, che dovrebbero consentire di vaccinare 1,7di cittadini. L’elenco dei possibilidiè stato inviato da tutte le Regioni al commissario per l’emergenza Domenico Arcuri, placando almeno per il momento le polemiche sul fatto che ilvaccinale fosse ancora in grande ritardo. La lista consegnata comprende sia gli ospedali in grado di conservare e somministrare il vaccino, sia le Rsa, che verranno servite attraverso unità mobili. Spetterà ora agli uffici di Arcuri selezionare le strutture più idonee e tenere le altre per la seconda fase, ...

Relativamente a trasferimenti avvenuti negli ultimi mesi da parte dello Stato a favore della Regione Campania per il potenziamento delle terapie intensive - il cui totale supererebbe l’importo di 163 ...

Il report periodico sull’andamento della pandemia in Emilia-Romagna, aggiornato al 24 novembre mostra, per la prima volta da fine settembre, una flessione nei contagi, rilevati ogni cinque giorni. I n ...

