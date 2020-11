Coronavirus, gli italiani ci hanno capito poco: Cosa succederà a Natale (Di martedì 24 novembre 2020) Il dpcm i continui commenti, le riflessioni dei singoli, quello che succederà a Natale in realtà non si è ancora capito bene. Un albero di Natale addobbato (Fonte: Pixabay)Sono settimane ormai che si gira in torno a quello che volendo esagerare potremmo chiamare “problema”. Le festività natalizie. Cosa succederà in quei giorni nel nostro paese? da molto ormai i rappresentanti delle istituzioni accennano o meno alla questione, senza però far capire bene, con certezza Cosa potrebbe succedere. In base alle zone d’emergenza, in base al prossimo dpcm, in base a misure che non sono state nemmeno ancora immaginate. Quali riferimenti bisognerà prendere per capirci in effetti di più? Ormai non si fa altro che parlare di come saranno le feste natalizie, se si ... Leggi su chenews (Di martedì 24 novembre 2020) Il dpcm i continui commenti, le riflessioni dei singoli, quello chein realtà non si è ancorabene. Un albero diaddobbato (Fonte: Pixabay)Sono settimane ormai che si gira in torno a quello che volendo esagerare potremmo chiamare “problema”. Le festività natalizie.in quei giorni nel nostro paese? da molto ormai i rappresentanti delle istituzioni accennano o meno alla questione, senza però far capire bene, con certezzapotrebbe succedere. In base alle zone d’emergenza, in base al prossimo dpcm, in base a misure che non sono state nemmeno ancora immaginate. Quali riferimenti bisognerà prendere per capirci in effetti di più? Ormai non si fa altro che parlare di come saranno le feste natalizie, se si ...

Coronavirus: 962 i nuovi casi in Toscana e 47 i decessi. Calano i ricoveri

Ecco il bollettino della Regione di martedì 24. Le persone ricoverate nei posti letto dedicati ai pazienti Covid sono complessivamente 2.067 (- 61 in meno rispetto a ierI) ...

Coronavirus in Fvg, cala sotto il 10 per cento l'incidenza del contagio: 554 casi e ancora 26 morti. Prima discesa dei ricoveri dopo giorni

TRIESTE - Oggi in Friuli Venezia Giulia sono stati rilevati 554 nuovi contagi (il 9,45 per cento dei 5.864 tamponi eseguiti) e 26 decessi da Covid-19. Delle nuove positività odierne ...

