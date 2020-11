Coronavirus, frase choc del consigliere a Pavia: “Per salvare pochi vecchietti si rovina vita ai giovani” (Di martedì 24 novembre 2020) MILANO. «Ormai questo piagnisteo sulle vittime penso che abbia stufato tanti italiani, per salvare poche migliaia di vecchietti stiamo rovinando la vita, nel lungo termine, a un sacco di ... sul sito. Leggi su lastampa (Di martedì 24 novembre 2020) MILANO. «Ormai questo piagnisteo sulle vittime penso che abbia stufato tanti italiani, perpoche migliaia distiamondo la, nel lungo termine, a un sacco di ... sul sito.

