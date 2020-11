Coronavirus, Fauci: a dicembre i primi vaccini negli Usa (Di martedì 24 novembre 2020) A dicembre potrebbero cominciare le prime vaccinazioni contro il Covid, negli Stati Uniti ma anche in Italia. Lo dice alla Stampa il virologo Usa Anthony Fauci. 'La cavalleria sta arrivando. Le ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di martedì 24 novembre 2020) Apotrebbero cominciare le prime vaccinazioni contro il Covid,Stati Uniti ma anche in Italia. Lo dice alla Stampa il virologo Usa Anthony. 'La cavalleria sta arrivando. Le ...

Coronavirus, Fauci: a dicembre i primi vaccini negli Usa

Vaccino Covid: Pfizer in pressing sull’Fda

Grazie per il commento. Rimuoveremo questo annuncio e apporteremo le modifiche necessarie. Pfizer e BioNTech hanno presentato all’ Fda una richiesta per un’autorizzazione all’uso d’emergenza del loro vaccino contro COVID-19 Pfizer e il suo partner tedesco BioNTech hanno presentato all’ F ...