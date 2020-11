Coronavirus, dopo lo screening di massa l’Alto Adige revoca il lockdown totale (Di martedì 24 novembre 2020) l’Alto Adige revoca il lockdown totale. «Lunedì 30 novembre riaprono i negozi, i mercati, come anche i parrucchieri ed estetisti. E riprende la didattica in presenza per la prima media», ha annunciato il governatore Arno Kompatscher. Il 4 dicembre, ha aggiunto, apriranno tutte le scuole, come anche bar e ristoranti. I dati epidemiologici sull’emergenza Coronavirus sono in miglioramento e la curva dovrebbe ulteriormente frenare grazie all’isolamento dei 3.400 asintomatici trovati con lo screening di massa. Stamattina intanto, dopo uno stop durato una decina di giorni, sono state riaperte le scuole elementari. A causa dell’Alto numero di contagi in Provincia di Bolzano il governatore Kompatscher per decreto aveva chiuso ... Leggi su open.online (Di martedì 24 novembre 2020)il. «Lunedì 30 novembre riaprono i negozi, i mercati, come anche i parrucchieri ed estetisti. E riprende la didattica in presenza per la prima media», ha annunciato il governatore Arno Kompatscher. Il 4 dicembre, ha aggiunto, apriranno tutte le scuole, come anche bar e ristoranti. I dati epidemiologici sull’emergenzasono in miglioramento e la curva dovrebbe ulteriormente frenare grazie all’isolamento dei 3.400 asintomatici trovati con lodi. Stamattina intanto,uno stop durato una decina di giorni, sono state riaperte le scuole elementari. A causa delnumero di contagi in Provincia di Bolzano il governatore Kompatscher per decreto aveva chiuso ...

(Teleborsa) - Dopo lo screening di massa l'Alto Adige ha deciso di revocare il lockdown totale, che andava oltre le misure previste per le zone rosse. Lunedì 30 novembre riaprono i negozi, ...

Roma, 24 nov. (Adnkronos Salute) - L'efficacia del vaccino anti-Covid russo Sputnik V "è del 91,4%, sulla base della seconda analisi ad interim dei dati ottenuti 28 giorni dopo la somministrazione del ...

