Coronavirus, contagi stabili a 23.232 nonostante i quasi 40mila tamponi in più. Le vittime sono 853, frenata nelle terapie intensive: + 6 ricoveri (Di martedì 24 novembre 2020) Il bollettino del 24 novembre Continuano a salire i decessi da Coronavirus ma calano i ricoveri. Stando all’ultimo bollettino della Protezione Civile le morti per Covid registrate da ieri sono 853. Aumentano anche i nuovi positivi: +23.232 al netto di 188.659 nuovi tamponi (ieri erano rispettivamente +22.930 e 148.945). Calano però i ricoveri di persone con sintomi: sono 34.577, 120 in meno rispetto a ieri. In totale il numero di pazienti in terapia intensiva è 3.816, ovvero 6 in più. Se ieri i pazienti guariti e dimessi erano 584.493 oggi sono 605.330. Complessivamente aumenta il numero di persone attualmente positive al virus in Italia: oggi sono 798.386, ieri erano 796.849. I positivi al Covid-19 Regione per Regione Ecco i dati sulle ... Leggi su open.online (Di martedì 24 novembre 2020) Il bollettino del 24 novembre Continuano a salire i decessi dama calano i. Stando all’ultimo bollettino della Protezione Civile le morti per Covid registrate da ieri853. Aumentano anche i nuovi positivi: +23.232 al netto di 188.659 nuovi(ieri erano rispettivamente +22.930 e 148.945). Calano però idi persone con sintomi:34.577, 120 in meno rispetto a ieri. In totale il numero di pazienti in terapia intensiva è 3.816, ovvero 6 in più. Se ieri i pazienti guariti e dimessi erano 584.493 oggi605.330. Complessivamente aumenta il numero di persone attualmente positive al virus in Italia: oggi798.386, ieri erano 796.849. I positivi al Covid-19 Regione per Regione Ecco i dati sulle ...

