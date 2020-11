Coronavirus, bollettino del 24 novembre: aumentano i morti (853), 23.232 nuovi contagi (Di martedì 24 novembre 2020) I tamponi effettuati nelle ultime 24 ore sono 188.659 (ieri erano stati 148.945), per un totale da inizio epidemia di 20.726.180 Leggi su firenzepost (Di martedì 24 novembre 2020) I tamponi effettuati nelle ultime 24 ore sono 188.659 (ieri erano stati 148.945), per un totale da inizio epidemia di 20.726.180

SkyTG24 : #Coronavirus, il bollettino: 23.232 casi su 188.159 tamponi, 853 decessi - Corriere : In Italia 23.232 nuovi casi e 853 morti in 24 ore: il bollettino - SkyTG24 : Coronavirus in Italia, bollettino del 24 novembre: 23.232 nuovi casi su 188.659 tamponi - CosenzaPage : Coronavirus, il Bollettino della Regione Calabria del 24 novembre: 14.524 (+ 307 rispetto a ieri) - -… - MARCaraibi : RT @Corriere: In Italia 23.232 nuovi casi e 853 morti in 24 ore: il bollettino -