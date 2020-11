Coronavirus, Austria: “Bruxelles blocca lo sci? Ci risarcisca”. Baviera sposa la linea dell’Italia: “Stop a impianti in tutta Europa” (Di martedì 24 novembre 2020) Se a Bruxelles dovesse passare la linea italiana, allora l’Europa risarcisca il settore, che dà lavoro a 700mila persone. Vienna si oppone alla proposta di Palazzo Chigi, che ha annunciato di essere al lavoro “ad una iniziativa europea, per prevenire le consuete vacanze sulla neve”. Il no alle vacanze sulla neve è stato ribadito anche dal presidente del Consiglio Giuseppe Conte, mentre le regioni del nord – sebbene in zona rossa o arancione – insistono sulle riaperture degli impianti sciistici. Ma chi sostiene la proposta del governo è la Baviera, dove il premier Markus Soeder sposa la linea di una scelta condivisa: “Preferirei un unico accordo a livello europeo: niente impianti di risalita aperti ovunque o niente vacanze ovunque”, ha dichiarato a Monaco. Non è così ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 24 novembre 2020) Se a Bruxelles dovesse passare laitaliana, allora l’Europa risarcisca il settore, che dà lavoro a 700mila persone. Vienna si oppone alla proposta di Palazzo Chigi, che ha annunciato di essere al lavoro “ad una iniziativa europea, per prevenire le consuete vacanze sulla neve”. Il no alle vacanze sulla neve è stato ribadito anche dal presidente del Consiglio Giuseppe Conte, mentre le regioni del nord – sebbene in zona rossa o arancione – insistono sulle riaperture degliistici. Ma chi sostiene la proposta del governo è la, dove il premier Markus Soederladi una scelta condivisa: “Preferirei un unico accordo a livello europeo: nientedi risalita aperti ovunque o niente vacanze ovunque”, ha dichiarato a Monaco. Non è così ...

missypippi : RT @w_rizzetto: Ops... **FLASH -CORONAVIRUS: AUSTRIA, NO A RICHIESTA ITALIA CHIUSURA IMPIANTI SCI- FLASH** = ADN1019 7 EST 0 ADN EST NAZ… - GiCalvagna : RT @w_rizzetto: Ops... **FLASH -CORONAVIRUS: AUSTRIA, NO A RICHIESTA ITALIA CHIUSURA IMPIANTI SCI- FLASH** = ADN1019 7 EST 0 ADN EST NAZ… - giaime12 : RT @w_rizzetto: Ops... **FLASH -CORONAVIRUS: AUSTRIA, NO A RICHIESTA ITALIA CHIUSURA IMPIANTI SCI- FLASH** = ADN1019 7 EST 0 ADN EST NAZ… - edoventu97 : RT @w_rizzetto: Ops... **FLASH -CORONAVIRUS: AUSTRIA, NO A RICHIESTA ITALIA CHIUSURA IMPIANTI SCI- FLASH** = ADN1019 7 EST 0 ADN EST NAZ… - Diego_Bruno80 : RT @w_rizzetto: Ops... **FLASH -CORONAVIRUS: AUSTRIA, NO A RICHIESTA ITALIA CHIUSURA IMPIANTI SCI- FLASH** = ADN1019 7 EST 0 ADN EST NAZ… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus Austria Coronavirus, anche l'Austria adotta la soluzione altoatesina. Screening di massa per "salvare il Natale". Kurz: "Pochi minuti di test per impedire settimane di lockdown" il Dolomiti Covid e stagione sciistica: Austria dice no alla proposta dell’Italia, piste aperte a Natale

Per il ministro austriaco Bluemel la chiusura comporterebbe una perdita di circa 2,4 miliardi di euro per le tre settimane di vacanze ...

Covid, Vienna contraria a stop sci: "Altrimenti ristori da Ue"

L'Austria si è detta decisamente contraria all'idea italiana di un Natale senza vacanze sulla neve a causa del coronavirus. Ma non solo. Nel caso lo stop allo sci dovesse essere imposto da Bruxelles, ...

Per il ministro austriaco Bluemel la chiusura comporterebbe una perdita di circa 2,4 miliardi di euro per le tre settimane di vacanze ...L'Austria si è detta decisamente contraria all'idea italiana di un Natale senza vacanze sulla neve a causa del coronavirus. Ma non solo. Nel caso lo stop allo sci dovesse essere imposto da Bruxelles, ...