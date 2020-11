Coronavirus, Arcuri: un punto vaccini ogni 20 mila abitanti (Di martedì 24 novembre 2020) (Teleborsa) – Un punto di “conservazione e somministrazione” di vaccini anti Covid ogni 20 mila cittadini. È quanto ha assicurato in audizione presso la commissione Bilancio del Senato il Commissario per l’emergenza Domenico Arcuri presentando il piano a cui sta lavorando e che dovrà essere pronto nelle prossime settimane. Sono quattro le variabili di cui tener conto: distribuzione a carico dell’azienda produttrice o dello Stato acquirente, temperatura di conservazione, modalità di somministrazione, intervallo temporale tra la prima e la seconda dose. “Considerando le quattro variabili – ha detto – stiamo organizzando un piano che prevede il coinvolgimento delle Regioni e dei Comuni alle quali ho già chiesto di indicarmi i punti di somministrazione all’interno di ospedali e Rsa“. Il piano, ha ... Leggi su quifinanza (Di martedì 24 novembre 2020) (Teleborsa) – Undi “conservazione e somministrazione” dianti Covid20cittadini. È quanto ha assicurato in audizione presso la commissione Bilancio del Senato il Commissario per l’emergenza Domenicopresentando il piano a cui sta lavorando e che dovrà essere pronto nelle prossime settimane. Sono quattro le variabili di cui tener conto: distribuzione a carico dell’azienda produttrice o dello Stato acquirente, temperatura di conservazione, modalità di somministrazione, intervallo temporale tra la prima e la seconda dose. “Considerando le quattro variabili – ha detto – stiamo organizzando un piano che prevede il coinvolgimento delle Regioni e dei Comuni alle quali ho già chiesto di indicarmi i punti di somministrazione all’interno di ospedali e Rsa“. Il piano, ha ...

borghi_claudio : Ho chiesto ad Arcuri in audizione quanto abbiamo speso finora per gli acquisti di vaccini che ogni giorno sembrano… - Agenzia_Ansa : #Coronavirus, Arcuri: 'Verso vaccinazione di massa nel 2021' #ANSA - MediasetTgcom24 : Coronavirus, Arcuri: 'Non c'è pressione sulle terapie intensive' #domenicoarcuri - ilpost : Cosa si sa del piano italiano per i vaccini contro il coronavirus - Psyclo_Bo : RT @borghi_claudio: Ho chiesto ad Arcuri in audizione quanto abbiamo speso finora per gli acquisti di vaccini che ogni giorno sembrano supe… -