Coronavirus, ancora 23.232 nuovi contagi nonostante i quasi 40mila tamponi in meno. Le vittime sono 853, frenata nelle terapie intensive: + 6 ricoveri (Di martedì 24 novembre 2020) Il bollettino del 24 novembre Continuano a salire i decessi da Coronavirus ma calano i ricoveri. Stando all’ultimo bollettino della Protezione Civile le morti per Covid registrate da ieri sono 853. Aumentano anche i nuovi positivi: +23.232 al netto di 188.659 nuovi tamponi (ieri erano rispettivamente 22.930 e 148.945). Calano però i ricoveri di persone con sintomi: sono –120 in meno rispetto a ieri. In totale il numero di pazienti in terapia intensiva è 3.816, ovvero 6 in più. Se ieri i pazienti guariti e dimessi erano 31.395 oggi sono 20.837. Grafiche a cura di Vincenzo Monaco Leggi anche: Coronavirus, in Italia superati i 50 mila decessi. Scendono ancora i ... Leggi su open.online (Di martedì 24 novembre 2020) Il bollettino del 24 novembre Continuano a salire i decessi dama calano i. Stando all’ultimo bollettino della Protezione Civile le morti per Covid registrate da ieri853. Aumentano anche ipositivi: +23.232 al netto di 188.659(ieri erano rispettivamente 22.930 e 148.945). Calano però idi persone con sintomi:–120 inrispetto a ieri. In totale il numero di pazienti in terapia intensiva è 3.816, ovvero 6 in più. Se ieri i pazienti guariti e dimessi erano 31.395 oggi20.837. Grafiche a cura di Vincenzo Monaco Leggi anche:, in Italia superati i 50 mila decessi. Scendonoi ...

