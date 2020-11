Coronavirus, a Milano crescono i nuovi poveri: “L’anno scorso molti erano a sciare, ora sono qui a chiedere cibo”. Le loro storie – Video (Di martedì 24 novembre 2020) A Corsico, centro dell’hinterland milanese, crescono i nuovi poveri: con il nuovo lockdown aumentano nelle periferie di Milano le famiglie in difficoltà economica. A spiegare il fenomeno è Roberto Sensi, responsabile del programma di povertà alimentare di ActionAid: “La maggior parte degli intervistati, il 76,85%, ha sofferto di grave insicurezza alimentare e ha dovuto saltare ripetutamente interi pasti per la mancanza di cibo sufficiente. Per la stragrande maggioranza delle famiglie, 135, questo è accaduto più di dieci volte al mese, con punte 20-30 episodi”. “In questo periodo ci siamo accorti”, dice Pina Andrello, direttrice della Onlus La Speranza di Corsico, “che un numero elevato di famiglia, con minori a carico, saltava i pasti per diversi giorni e questo”, conclude, “è un dato davvero ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 24 novembre 2020) A Corsico, centro dell’hinterland milanese,: con il nuovo lockdown aumentano nelle periferie dile famiglie in difficoltà economica. A spiegare il fenomeno è Roberto Sensi, responsabile del programma di povertà alimentare di ActionAid: “La maggior parte degli intervistati, il 76,85%, ha sofferto di grave insicurezza alimentare e ha dovuto saltare ripetutamente interi pasti per la mancanza di cibo sufficiente. Per la stragrande maggioranza delle famiglie, 135, questo è accaduto più di dieci volte al mese, con punte 20-30 episodi”. “In questo periodo ci siamo accorti”, dice Pina Andrello, direttrice della Onlus La Speranza di Corsico, “che un numero elevato di famiglia, con minori a carico, saltava i pasti per diversi giorni e questo”, conclude, “è un dato davvero ...

