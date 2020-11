Coronavirus, 853 morti, ma calano i ricoverati. Rezza: “Obiettivo immunità di gregge tramite il vaccino” (Di martedì 24 novembre 2020) Il bollettino giornaliero relativo alla situazione Covid nel nostro paese recita 23.232 casi dopo 188.659 tamponi realizzati. Nella giornata di ieri i nuovi casi erano stati 22.930 con 148.945 tamponi, ma quello che preoccupa maggiormente è il numero dei deceduti che raggiunge quota 835 contro i 630 di ieri. “Obiettivo vaccinare 42 milioni di italiani” A fare il punto della situazione è il direttore della Prevezione del ministero della Salute, Gianni Rezza, durante la conferenza stampa tenutasi poco fa, dove sottolinea che è diminuita la proporzione di positivi sul totale dei tamponi. L’obiettivo è ottenere l’imminità di gregge arrivando a vaccinare almeno una percentuale di persone che si aggira tra il 60 ed il 70 %, ossia 42 milioni di italiani. Franco Locatelli, presidente del Consiglio superiore di sanità ha sottolineato un ... Leggi su giornal (Di martedì 24 novembre 2020) Il bollettino giornaliero relativo alla situazione Covid nel nostro paese recita 23.232 casi dopo 188.659 tamponi realizzati. Nella giornata di ieri i nuovi casi erano stati 22.930 con 148.945 tamponi, ma quello che preoccupa maggiormente è il numero dei deceduti che raggiunge quota 835 contro i 630 di ieri.vaccinare 42 milioni di italiani” A fare il punto della situazione è il direttore della Prevezione del ministero della Salute, Gianni, durante la conferenza stampa tenutasi poco fa, dove sottolinea che è diminuita la proporzione di positivi sul totale dei tamponi. L’obiettivo è ottenere l’imminità diarrivando a vaccinare almeno una percentuale di persone che si aggira tra il 60 ed il 70 %, ossia 42 milioni di italiani. Franco Locatelli, presidente del Consiglio superiore di sanità ha sottolineato un ...

