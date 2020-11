Corona virus: Italia, 798386 attualmente positivi a test (+1537 in un giorno) con 51306 decessi (853) e 605330 guariti (20837). Totale di 1455022 casi (23232) Dati della protezione civile: effettuati 188659 tamponi (Di martedì 24 novembre 2020) Dati odierni diffusi dal dipartimento della protezione civile. L'articolo Corona virus: Italia, 798386 attualmente positivi a test (+1537 in un giorno) con 51306 decessi (853) e 605330 guariti (20837). Totale di 1455022 casi (23232) <small class="subtitle">Dati della protezione civile: effettuati 188659 tamponi</small> proviene da Noi ... Leggi su noinotizie (Di martedì 24 novembre 2020)odierni diffusi dal dipartimento. L'articoloin un) con(853) e).di) proviene da Noi ...

Ultime Notizie dalla rete : Corona virus Coronavirus oggi: Alto Adige revoca lockdown totale. Confermate restrizioni per Liguria, Umbria, Bolzano e Basilicata Il Sole 24 ORE Coronavirus, nelle ultime 24 ore 23.232 nuovi casi e 853 morti

Ieri 22.930 nuovi casi con 148.945 tamponi. Le vittime erano state 630. Superata la quota di 50mila morti (Articolo in aggiornamento) ...

Coronavirus Rimini: 214 casi, 6 decessi e un paziente in più in terapia intensiva

In Provincia di Rimini 214 nuovi casi di contagio da Sars-CoV-2, con prevalenza di sintomatici (117) su asintomatici (97). Cresce di un'unità il numero dei pazienti in terapia intensiva, ora 26. In re ...

