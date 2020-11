Coppa Italia, Spal Monza streaming: dove vedere il match (Di martedì 24 novembre 2020) Spal Monza streaming – La Spal sfida al Paolo Mazza di Ferrara il Monza nel match valido per il Quarto turno di Coppa Italia. La vincente sfiderà poi il Sassuolo negli ottavi di finale del torneo. In caso i 90 minuti terminino con un pareggio, si andrà ai supplementari e in caso di ulteriore parità L'articolo Leggi su calcioefinanza (Di martedì 24 novembre 2020)– Lasfida al Paolo Mazza di Ferrara ilnelvalido per il Quarto turno di. La vincente sfiderà poi il Sassuolo negli ottavi di finale del torneo. In caso i 90 minuti terminino con un pareggio, si andrà ai supplementari e in caso di ulteriore parità L'articolo

Inter_Women : ?? | PARTITA-Rivediamo il match giocato ieri dalle nostre #InterWomen che vale l'accesso ai quarti di Coppa Italia - juventusfc : La Coppa Italia delle #JuventusWomen comincia con una vittoria ???? Il match report di #PinkBariJuve???… - SaraGama_ITA : Buona la prima in Coppa Italia. Era importante chiudere questo periodo prima della pausa con un altro successo ????… - sportli26181512 : Fiorentina, in Coppa Italia torna Callejon: La Fiorentina, adesso in un momento delicato, dovrà affrontare domani a… - internewsit : Coppa Italia, la data del #sorteggio del campo per gli ottavi: riguarda l'Inter - -