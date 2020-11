Coppa Italia | 4° turno eliminatorio | si inizia oggi con Spal-Monza Tutte le designazioni arbitrali

(Di martedì 24 novembre 2020) Si rendono noti i nominativi degli Arbitri, degli Assistenti e dei IV Ufficiali che dirigeranno le gare valide per il 4°della2020/21.Martedì 24/11 h. 14.30PICCININIPERROTTI – TRINCHIERIIV: ABBATTISTAEMPOLI – BRESCIA Mercoledì 25/11h. 14.30AYROLDISCHIRRU – MIELEIV: MARINIPARMA – COSENZA Mercoledì 25/11h. 14.30CAMPLONEROSSI C. – DELLA CROCEIV: MERAVIGLIABOLOGNA – SPEZIA Mercoledì 25/11h. 17.30VOLPIRASPOLLINI – MASSARAIV: RAPUANOCAGLIARI – H. VERONA Mercoledì 25/11h. 17.30PRONTERAAVALOS – DEI GIUDICIIV: MARCHETTIUDINESE – FIORENTINA Mercoledì 25/11h. 17.30SERRAMORO – VONOIV: AMABILETORINO – V. ENTELLA Giovedì 26/11 h. 14.00PATERNATARDINO – YOSHIKAWAIV: GHERSINISAMPDORIA – GENOA Giovedì 26/11 h. 17.00FOURNEAUVALERIANI – CECCONIIV: CALVARESE

PIANA DI MONTE VERNA – Per la quinta stagione in carriera Antonio Giglio veste la casacca del Cassino. Un legame infinito per l’attaccante classe ’88 di Piana di Monte Verna che mise piede in Ciociari ...Dove vedere SPAL-Monza di Coppa Italia 2020/2021, in diretta tv e streaming SPAL-Monza si può seguire live qui su Virgilio Sport a partire dalle 14:30 (mezz'ora prima) del 24 novembre. SPAL-Monza sarà ...