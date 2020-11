Conte: "Real Madrid con tante assenze? Non possono piangere" (Di martedì 24 novembre 2020) MILANO - Antonio Conte presenta in conferenza stampa Inter-Real Madrid , valida per la quarta giornata del gruppo B di Champions League: " Sicuramente per noi rappresenta una finale. Anche perché, ... Leggi su corrieredellosport (Di martedì 24 novembre 2020) MILANO - Antoniopresenta in conferenza stampa Inter-, valida per la quarta giornata del gruppo B di Champions League: " Sicuramente per noi rappresenta una finale. Anche perché, ...

Daniele20052013 : Conferenza stampa Conte: «Non abbiamo vie di scampo, è una finale» - antidisagio1 : RT @_ThousandN: Per come è ridotto il Real un questo momento, una mancata vittoria dell'Inter con almeno due gol di scarto sarebbe da revoc… - Vittii92 : @Inter Domani senza ramos il mitico Conte ci delizierà con gagliardini titolare risultato assicurato ... per il real ?? - El_diez_ : RT @_ThousandN: Per come è ridotto il Real un questo momento, una mancata vittoria dell'Inter con almeno due gol di scarto sarebbe da revoc… - sportli26181512 : Conte: 'Real Madrid con tante assenze? Non possono piangere': Il tecnico nerazzurro presenta in conferenza stampa i… -