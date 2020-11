Conte: “Natale non sarà come Ferragosto”. Cosa potranno fare gli italiani (Di martedì 24 novembre 2020) Il premier Conte, ospite a Otto e Mezzo, ha preannunciato che ci saranno nuove norme in vista delle feste. Saranno un po’ meno rigide rispetto a quelle in vigore. Riapriranno parzialmente ristoranti e pub, stazioni sciistiche al momento chiuse. Giuseppe Conte è stato molto chiaro e non sembra avere alcuna intenzione di tornare sui propri L'articolo proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek (Di martedì 24 novembre 2020) Il premier, ospite a Otto e Mezzo, ha preannunciato che ci saranno nuove norme in vista delle feste. Saranno un po’ meno rigide rispetto a quelle in vigore. Riapriranno parzialmente ristoranti e pub, stazioni sciistiche al momento chiuse. Giuseppeè stato molto chiaro e non sembra avere alcuna intenzione di tornare sui propri L'articolo proviene da www.meteoweek.com.

LegaSalvini : PADRE ARIEL: 'CONTE NON HA COMPETENZE PER PARLARE DEL NATALE' - MediasetTgcom24 : Conte: 'Niente vacanze sulla neve a Natale' - Corriere : Conte: «Per Natale misure ad hoc, non sarà come a Ferragosto. Niente vacanze sulla neve» - gopietrogo : Conte: niente vacanze sulla neve a Natale. È braccio di ferro tra governo e Regioni @sole24ore - ErmannoKilgore : Nella ricerca continua del consenso #Zaia scimmiotta e cerca di copiare #Conte che ieri sera a #Ottoemezzo ha detto… -

Ultime Notizie dalla rete : Conte “Natale Coronavirus: Conte a ristoratori, governo farà necessario per uscirne Affaritaliani.it