Conte: "La crisi sta creando nuove diseguaglianze". Bankitalia: "La ripresa sarà più lenta" (Di martedì 24 novembre 2020) L'intervento di Conte alla presentazione del Rapporto Svimez 2020: "La pandemia ha più che dimezzato l'occupazione femminile". ROMA – Il premier Conte è intervenuto alla presentazione del Rapporto Svimez. Il presidente del Consiglio, come riportato da Il Sussidiario, si è soffermato sul documento: "Mette i numeri vicino ai problemi, senza tralasciare le carenze che hanno portato ad un dualismo che fatichiamo a superare . La crisi sta creando nuove diseguaglianze e ne sta aumentando altre. Si è estesa al Mezzogiorno con più drammaticità". Conte: "Più che dimezzata l'occupazzione femminile" Da parte del presidente del Consiglio un nuovo allarme sull'occupazione femminile: "La pandemia ha cancellato l'80% dei posti di lavoro che eravamo riusciti a creare. Il tasso è tornato a 1 ...

