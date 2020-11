Congiunti fuori regione: sono possibili gli spostamenti a Natale? (Di martedì 24 novembre 2020) Sarà possibile andare a trovare i parenti o il partner fuori regione per Natale? Se il ministro della Salute Speranza ha chiarito a Che tempo che fa che gli spostamenti saranno consentiti solo per le regioni gialle il Corriere scrive che potrebbe esserci una deroga per il ricongiungimento familiare anche nelle zone arancioni e rosse. Ma riguarderebbe pochi casi: Si sta valutando se inserire nel Dpcm una norma che consenta il «ricongiungimento familiare»—anche per chi si trova in fasce rosse o arancioni — sia pur limitandolo a pochissimi casi che riguardano i parenti stretti: genitori e figli, coniugi, partner conviventi anche se non sono residenti o domiciliati in quel luogo. Si tratterebbe di un motivo di urgenza aggiuntivo rispetto a quelli già previsti, ma da applicare soltanto in situazioni ... Leggi su nextquotidiano (Di martedì 24 novembre 2020) Sarà possibile andare a trovare i parenti o il partnerper? Se il ministro della Salute Speranza ha chiarito a Che tempo che fa che glisaranno consentiti solo per le regioni gialle il Corriere scrive che potrebbe esserci una deroga per il ricongiungimento familiare anche nelle zone arancioni e rosse. Ma riguarderebbe pochi casi: Si sta valutando se inserire nel Dpcm una norma che consenta il «ricongiungimento familiare»—anche per chi si trova in fasce rosse o arancioni — sia pur limitandolo a pochissimi casi che riguardano i parenti stretti: genitori e figli, coniugi, partner conviventi anche se nonresidenti o domiciliati in quel luogo. Si tratterebbe di un motivo di urgenza aggiuntivo rispetto a quelli già previsti, ma da applicare soltanto in situazioni ...

