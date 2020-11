Conferenza stampa Italiano: «Vogliamo onorare la Coppa Italia» (Di martedì 24 novembre 2020) Vincenzo Italiano ha parlato alla vigilia della partita di Coppa Italia Bologna-Spezia Vincenzo Italiano, allenatore dello Spezia, ha parlato in Conferenza stampa alla vigilia della partita di Coppa Italia contro il Bologna. Coppa Italia – «È una partita ufficiale dove chiaramente tutte le squadre che partecipano tengono a fare bella figura e poi, possibilmente, anche passare il turno. Dobbiamo affrontare la sfida bene, onorando la competizione. Chiunque andrà in campo dovrà cercare di dare il massimo». TURNOVER – «Chiaramente cercheremo di dare spazio a chi ha giocato meno. Tanti saranno della gara, alcuni riposeranno perché è giusto che sia così. Siamo in tanti e tutti devono essere ... Leggi su calcionews24 (Di martedì 24 novembre 2020) Vincenzoha parlato alla vigilia della partita diBologna-Spezia Vincenzo, allenatore dello Spezia, ha parlato inalla vigilia della partita dicontro il Bologna.– «È una partita ufficiale dove chiaramente tutte le squadre che partecipano tengono a fare bella figura e poi, possibilmente, anche passare il turno. Dobbiamo affrontare la sfida bene, onorando la competizione. Chiunque andrà in campo dovrà cercare di dare il massimo». TURNOVER – «Chiaramente cercheremo di dare spazio a chi ha giocato meno. Tanti saranno della gara, alcuni riposeranno perché è giusto che sia così. Siamo in tanti e tutti devono essere ...

