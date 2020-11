Confagricoltura, clementine per sostenere i centri antiviolenza (Di martedì 24 novembre 2020) L'acquisto (5 chili a 25 euro) è possibile tramite i siti Confagricolturadonnacalabria.it o soroptimist.it. L.D.B. © Leggi su ilgiorno (Di martedì 24 novembre 2020) L'acquisto (5 chili a 25 euro) è possibile tramite i sitidonnacalabria.it o soroptimist.it. L.D.B. ©

ConfagriOr : RT @Confagricoltura: 25 novembre, Confagricoltura Donna: Clementine per sostenere i centri antiviolenza. Iniziativa in collaborazione con @… - ConfagriAL : RT @Confagricoltura: 25 novembre, Confagricoltura Donna: Clementine per sostenere i centri antiviolenza. Iniziativa in collaborazione con @… - Confagricoltura : 25 novembre, Confagricoltura Donna: Clementine per sostenere i centri antiviolenza. Iniziativa in collaborazione co… - ConfagriBxl : RT @SIItalia: @direlaviolenza riceverà il ricavato delle clementine offerte da @confagricoltura #donna! Segui il link allo shop on line! ht… - Confagricoltura : RT @SIItalia: @direlaviolenza riceverà il ricavato delle clementine offerte da @confagricoltura #donna! Segui il link allo shop on line! -

Ultime Notizie dalla rete : Confagricoltura clementine Confagricoltura, clementine per sostenere i centri antiviolenza IL GIORNO Ritorna l'iniziativa di Confagricoltura Donna Calabria “Clementine antiviolenza” per la giornata internazionale

Corigliano Rossano (Cosenza) - Nata come iniziativa a carattere regionale da un’idea di Confagricoltura Donna Calabria, le “clementine antiviolenza” sono arrivate alla loro ...

Confagricoltura, clementine per sostenere i centri antiviolenza

Una nuova stanza tutta per sé nella caserma dei carabinieri di Codogno, il progetto “orange the world” e la vendita di clementine per raccogliere fondi per la rete Dire dei centri antiviolenza italian ...

Corigliano Rossano (Cosenza) - Nata come iniziativa a carattere regionale da un’idea di Confagricoltura Donna Calabria, le “clementine antiviolenza” sono arrivate alla loro ...Una nuova stanza tutta per sé nella caserma dei carabinieri di Codogno, il progetto “orange the world” e la vendita di clementine per raccogliere fondi per la rete Dire dei centri antiviolenza italian ...