Commissario Sanità Calabria | “La verità è che neanche Gesù Cristo accetterebbe un incarico del genere”

Un valzer di nomi durato settimane e che potrebbe finire in una bolla di sapone: già, perché dopo essere saltati ben tre commissari alla Salute in Calabria nel giro di soli 10 giorni ora non se ne parla più. Problema sparito. Eppure la Regione è ancora scoperta, così qualcuno si permette persino il lusso di chiedere cosa stia accadendo e se il governo abbia trovato una soluzione. Perché, contrariamente a quanto afferma il ministro per gli Affari regionali e le Autonomie Francesco Boccia, il Commissario ad acta rischia davvero di diventare una figura mitologica. Una figura tanto combattuta e sulla quale così a fondo si è discusso ma il cui lavoro rischia, ancora una volta, di essere affidato a personaggi più noti per sanare gli appetiti delle varie parti politiche, che a curare le sorti della malconcia Sanità in ...

