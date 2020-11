Come funzionano il cashback di dicembre e il supercashback del 2021 (Di martedì 24 novembre 2020) A dicembre entrerà in funzione il cashback, il rimborso di una parte delle spese fatte con carte di credito o debito, bancomat, bonifici bancari o tramite app installate sullo smartphone: la prima misura di un pacchetto riforme pensate dal governo per ridurre la circolazione del contante e incentivare l’uso della moneta elettronica. Il provvedimento entrerà pienamente in funzione nel 2021, ma per l’ultimo mese del 2020 vedrà una sorta di fase di sperimentazione. L’altro obiettivo del governo, oltre alla diminuzione dell’utilizzo del contante, è dare uno stimolo ai consumi in vista del Natale. Per il mese di dicembre è previsto un rimborso del 10 per cento per le spese cashless, quelle fatte senza contanti, con un tetto fissato a 150 euro e il divieto di frazionare i pagamenti per aumentare le transazioni. Lo potrà ... Leggi su linkiesta (Di martedì 24 novembre 2020) Aentrerà in funzione il, il rimborso di una parte delle spese fatte con carte di credito o debito, bancomat, bonifici bancari o tramite app installate sullo smartphone: la prima misura di un pacchetto riforme pensate dal governo per ridurre la circolazione del contante e incentivare l’uso della moneta elettronica. Il provvedimento entrerà pienamente in funzione nel, ma per l’ultimo mese del 2020 vedrà una sorta di fase di sperimentazione. L’altro obiettivo del governo, oltre alla diminuzione dell’utilizzo del contante, è dare uno stimolo ai consumi in vista del Natale. Per il mese diè previsto un rimborso del 10 per cento per le spese cashless, quelle fatte senza contanti, con un tetto fissato a 150 euro e il divieto di frazionare i pagamenti per aumentare le transazioni. Lo potrà ...

