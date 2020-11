Come funziona la cura Regeneron usata anche da Trump (Di martedì 24 novembre 2020) La Regeneron Pharmaceutical ha ricevuto l’autorizzazione per l’uso d’emergenza del proprio cocktail di anticorpi monoclonali, denominato Regen-CoV2, dalla Food and Drug administration americana. L’ente regolatorio ha dato luce verde alla somministrazione del trattamento, a base di casirivimab e imdevimab, nei pazienti con più di dodici anni di età ed un peso superiore ai 40 chili, InsideOver. Leggi su it.insideover (Di martedì 24 novembre 2020) LaPharmaceutical ha ricevuto l’autorizzazione per l’uso d’emergenza del proprio cocktail di anticorpi monoclonali, denominato Regen-CoV2, dalla Food and Drug administration americana. L’ente regolatorio ha dato luce verde alla somministrazione del trattamento, a base di casirivimab e imdevimab, nei pazienti con più di dodici anni di età ed un peso superiore ai 40 chili, InsideOver.

Ultime Notizie dalla rete : Come funziona Voluntary disclosure: cos'è e come funziona la collaborazione volontaria Agenda Digitale Primi 50 test a Socchieve: ecco come funziona lo screening per il Covid 19 nei Comuni

E' inziata questa mattina a Socchieve, in provincia di Udine, la campagna di screening decisa dalla Regione Friuli Venezia Giulia nei primi sei Comuni individuati per un test a tappeto su ...

Hyundai Click to Buy: l’auto si acquista completamente online

Un nuovo servizio, per un mercato (anche automobilistico) sempre più digitale. È Hyundai Click to Buy, una piattaforma per acquistare completamente online la propria vettura della casa coreana. Dalla ...

