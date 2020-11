Colpa d'Alfredo di Vasco Rossi, Maria Giovanna Maglie: 'Le vestali del me too stiano serene, ora il rocker è buonista' (Di martedì 24 novembre 2020) C'erano una volta un negro; una troia e uno sfigato, destinato a diventare in futuro inevitabilmente un cornuto. Il negro non sapeva neanche parlare bene l'italiano ma evidentemente aveva altre virtù ... Leggi su leggo (Di martedì 24 novembre 2020) C'erano una volta un negro; una troia e uno sfigato, destinato a diventare in futuro inevitabilmente un cornuto. Il negro non sapeva neanche parlare bene l'italiano ma evidentemente aveva altre virtù ...

iordyfox : RT @leggoit: Colpa d'Alfredo di #VascoRossi, Maria Giovanna Maglie: «Le vestali del me too stiano serene, ora il rocker è buonista» https:… - leggoit : Colpa d'Alfredo, Noemi: «Un cazzotto provocatorio per generare lo scambio» #VascoRossi - leggoit : Colpa d'Alfredo di #VascoRossi, Maria Giovanna Maglie: «Le vestali del me too stiano serene, ora il rocker è buonis… - leggoit : «Colpa d'Alfredo? No, colpa mia. Vasco perse Daniela ma scrisse un capolavoro»: il retroscena di Andrea Giacobazzi… - infoitcultura : Vasco Rossi balla con Bolle a Capodanno. In arrivo nuovo album, corto inedito e la special edition di Colpa d'Alfre… -