Clochard nell’area del Grand Hotel Ci sarà l’aiuto del Comune

Leggi su anteprima24

(Di martedì 24 novembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoSalerno – Due strade chiuse a causa di due progetti – sbocco Lungoirno su via Torrione e fontana monumentale – apparentemente non collimanti determinano la sterilizzazione urbana, il ‘congelamento’ di unae area centrale. Con la conseguenza che le aiuole si trasformano in giacigli. Proprio nei pressi del, all’uscita dei parcheggi interrati, tra le due strade a maggiore scorrimento della città. Certamente interverranno i servizi sociali comunali per comprendere se vi saranno spazi di aiuto per queste persone diseredate. Invisibili fino a che non sono inquadrate dalla fotocamera di uno smartphone. L'articolo proviene da Anteprima24.it.