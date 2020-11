Clizia Incorvaia e il bacio pieno di affetto e passione al suo amore – FOTO (Di martedì 24 novembre 2020) Clizia Incorvaia, influencer, modella e partecipante al Grande Fratello 2020, pubblica una tenera FOTO sul suo profilo Instagram. E’ boom di like e commenti tra i suoi followers. Clizia Incorvaia, classe 1980, è una celebre modella, influencer e fashion blogger. E’ diventata inizialmente famosa per essere stata la fidanzata del cantante delle Vibrazioni, Francesco Sarcina, L'articolo proviene da YesLife.it. Leggi su yeslife (Di martedì 24 novembre 2020), influencer, modella e partecipante al Grande Fratello 2020, pubblica una tenerasul suo profilo Instagram. E’ boom di like e commenti tra i suoi followers., classe 1980, è una celebre modella, influencer e fashion blogger. E’ diventata inizialmente famosa per essere stata la fidanzata del cantante delle Vibrazioni, Francesco Sarcina, L'articolo proviene da YesLife.it.

forawhile____ : Ma cosa ci si poteva aspettare da una che sostiene clizia incorvaia #GFVIP - Nency25074577 : Clizia Incorvaia la più bella di tutte...Rosso come la passione, come l'amore ???? #ciavarrini - lemanilegate : dove si firma per rinascere clizia incorvaia? - arixclizi : @gabrj3le Eh si mi chiamo come Clizia Incorvaia HAHA - Francym97 : RT @eilanprecious: e che Clizia Incorvaia è una gnocca assurda? -