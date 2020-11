Clementino dalla sua cucina ospite di Antonella Clerici | pronto a divertirsi con The Voice Senior Foto

Leggi su ultimenotizieflash

(Di martedì 24 novembre 2020) Il conto alla rovescia per Theè iniziato e dopo Gigi D’Alessio oggi èl’di). Simpatia ed entusiasmosuanon vede l’ora inizi Thevenerdì prossimo. Il nuovo programma in prima serata diprende il posto di Tale e Quale Show e il rapper sarà tra i giudici insieme a D’Alessio, Al Bano con sua figlia Jasmine e Loredana Bertè. Nell’attesa di scoprire tutto la conduttrice confida il suo feeling con, merito per la conduttrice anche dello stesso segno zodiacale, entrambi sagittario di dicembre. Una...