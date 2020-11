Claudio Marchisio: “Il video hard della maestra si chiama revenge porn” (Di martedì 24 novembre 2020) L’ex calciatore della Juventus interviene sulla vicende alla maestra di Torino Tiene banco il caso della maestra d’asilo di Torino il cui video hard, intimo e privato è stato condiviso e ha portato al suo licenziamento. Leggi anche: Quando arriva il momento di dire basta: Marchisio saluta il calcio (giocato) Sulla vicenda tanto è stato detto ed è intervenuto sui suoi social anche l’ex calciatore della Juventus Claudio Marchisio, spesso impegnato in prima linea con tematiche sociali e molto attento a quello che succede ogni giorno. Con una foto, in compagnia della moglie, Roberta Sinopoli, l’ex “principino” ha chiarito lo status delle cose. Visualizza questo post su Instagram Un post ... Leggi su 361magazine (Di martedì 24 novembre 2020) L’ex calciatoreJuventus interviene sulla vicende alladi Torino Tiene banco il casod’asilo di Torino il cui, intimo e privato è stato condiviso e ha portato al suo licenziamento. Leggi anche: Quando arriva il momento di dire basta:saluta il calcio (giocato) Sulla vicenda tanto è stato detto ed è intervenuto sui suoi social anche l’ex calciatoreJuventus, spesso impegnato in prima linea con tematiche sociali e molto attento a quello che succede ogni giorno. Con una foto, in compagniamoglie, Roberta Sinopoli, l’ex “principino” ha chiarito lo status delle cose. Visualizza questo post su Instagram Un post ...

restezcalmes : RT @cutierudegirl: se devo scegliere una forma di comunicazione attraverso un personaggio dello spettacolo/sportivo etc. che mi rappresenti… - cutierudegirl : se devo scegliere una forma di comunicazione attraverso un personaggio dello spettacolo/sportivo etc. che mi rappre… - _neardeath : Claudio Marchisio sei un signore - jerryMassloII : RT @TucciTuccio: Lorenzo Tosa da fb 'Il video hard della maestra' in realtà si chiama revege porn Revenge porn è un reato oltre che una ter… - Lucia07129120 : RT @TucciTuccio: Lorenzo Tosa da fb 'Il video hard della maestra' in realtà si chiama revege porn Revenge porn è un reato oltre che una ter… -

Ultime Notizie dalla rete : Claudio Marchisio Claudio Marchisio: «Come ho imparato a non vincere» Vanity Fair Italia Claudio Marchisio: «Fare sesso non è reato, il revenge porn sì»

L'ex calciatore, con uno splendido e chiaro post su Instagram, si schiera al fianco della maestra d’asilo di Torino che è stata costretta a lasciare il suo lavoro a causa di un video intimo diffuso da ...

Marchisio: "Il video hard della maestra di Torino si chiama revenge porn, reato e violenza"

TORINO - Continua a far discutere la vicenda della maestra d'asilo di Torino licenziata a causa di un video hard pubblicato dal suo ex fidanzato. Sul caso è intervenuto Claudio Marchisio che, via Inst ...

L'ex calciatore, con uno splendido e chiaro post su Instagram, si schiera al fianco della maestra d’asilo di Torino che è stata costretta a lasciare il suo lavoro a causa di un video intimo diffuso da ...TORINO - Continua a far discutere la vicenda della maestra d'asilo di Torino licenziata a causa di un video hard pubblicato dal suo ex fidanzato. Sul caso è intervenuto Claudio Marchisio che, via Inst ...