Claudio Marchisio | «Fare sesso non è reato | il revenge porn sì»

Quattro brevissime frasi. Claudio Marchisio, ex calciatore della Juventus e della nazionale, spiega con parole semplici un argomento che da alcuni giorni è al centro di un acceso dibattito: il revenge porn. L'episodio che ha riportato a galla il problema riguarda una maestra d'asilo di Torino, che è stata costretta a lasciare il suo lavoro dopo che l'ex fidanzato ha diffuso in una chat di amici una sua clip privata a luci rosse.

L'ex calciatore, con uno splendido e chiaro post su Instagram, si schiera al fianco della maestra d’asilo di Torino che è stata costretta a lasciare il suo lavoro a causa di un video intimo diffuso da ...

Marchisio: "Il video hard della maestra di Torino si chiama revenge porn, reato e violenza"

TORINO - Continua a far discutere la vicenda della maestra d'asilo di Torino licenziata a causa di un video hard pubblicato dal suo ex fidanzato. Sul caso è intervenuto Claudio Marchisio che, via Inst ...

