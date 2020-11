Claudio Marchisio difende la maestra di Torino: “Fare sesso non è un reato, il revenge porn sì. Lei è innocente, lui un criminale” (Di martedì 24 novembre 2020) Un breve post su Instagram, per “chiarire la questione”. Così scrive Claudio Marchisio, l’ex calciatore della Juventus, per dire la sua sulla notizia della maestra di Torino costretta a dimettersi dopo che il suo ex ha fatto circolare foto e video private senza il suo consenso. “Il video hard della maestra in realtà si chiama revenge porn. Ed è un reato. oltre che una terribile violenza. Fare sesso invece non è un reato (neanche per le maestre) – aggiunge il calciatore – Lei è innocente. Lui un criminale, oltre che uno stro**o. Discorso chiuso”, conclude. Il post ha ricevuto molti like dai suoi follower e migliaia di commenti. “Dovrebbero esserci più uomini come te”, commenta una fan. “Un signore ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 24 novembre 2020) Un breve post su Instagram, per “chiarire la questione”. Così scrive, l’ex calciatore della Juventus, per dire la sua sulla notizia delladicostretta a dimettersi dopo che il suo ex ha fatto circolare foto e video private senza il suo consenso. “Il video hard dellain realtà si chiama. Ed è un. oltre che una terribile violenza. Fareinvece non è un(neanche per le maestre) – aggiunge il calciatore – Lei è. Lui un criminale, oltre che uno stro**o. Discorso chiuso”, conclude. Il post ha ricevuto molti like dai suoi follower e migliaia di commenti. “Dovrebbero esserci più uomini come te”, commenta una fan. “Un signore ...

