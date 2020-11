Cirio: “Dal 4 dicembre negozi aperti per lo shopping natalizio” (Di martedì 24 novembre 2020) Aspetta solo il semaforo arancione per riaprire le attività commerciali Alberto Cirio che vede il suo Piemonte sempre più fuori dalla zona rossa. “Credo che sia ragionevole darci come obiettivo per la riapertura delle attività commerciali i giorni che vanno dal primo al 3-4 dicembre, in modo da essere pronti per un momento commercialmente importante quale è il lungo ponte dell’Immacolata”. “I termini sono chiari – ha spiegato il governatore del Piemonte nel corso di una conferenza stampa – noi abbiamo necessità di rimanere 14 giorni con i dati sanitari della zona arancione per diventare effettivamente zona arancione. La scadenza è venerdì 27 alle ore 24. Quindi vuol dire che nella giornata di sabato il Cts dovrebbe certificarli e trasmetterli al ministero. A quel punto, dobbiamo attendere la riclassificazione del Regioni da parte del ... Leggi su nuovasocieta (Di martedì 24 novembre 2020) Aspetta solo il semaforo arancione per riaprire le attività commerciali Albertoche vede il suo Piemonte sempre più fuori dalla zona rossa. “Credo che sia ragionevole darci come obiettivo per la riapertura delle attività commerciali i giorni che vanno dal primo al 3-4, in modo da essere pronti per un momento commercialmente importante quale è il lungo ponte dell’Immacolata”. “I termini sono chiari – ha spiegato il governatore del Piemonte nel corso di una conferenza stampa – noi abbiamo necessità di rimanere 14 giorni con i dati sanitari della zona arancione per diventare effettivamente zona arancione. La scadenza è venerdì 27 alle ore 24. Quindi vuol dire che nella giornata di sabato il Cts dovrebbe certificarli e trasmetterli al ministero. A quel punto, dobbiamo attendere la riclassificazione del Regioni da parte del ...

Alberto_Cirio : Presentato dal Piemonte disegno di legge per l’istituzione di una “Web tax Covid”. Chiediamo che vengano tassati i… - nuovasocieta : Cirio: “Dal 4 dicembre negozi aperti per lo shopping natalizio” - StampaTorino : Cirio: “In Piemonte la web tax deve passare dal 3 al 15 per cento” - RenatoSouvarine : RT @LaStampa: L’iniziativa del presidente della Regione per sostenere il commercio locale penalizzato dagli obblighi di chiusura per il loc… - Alberto_Cirio : Presentato dal Piemonte disegno di legge per l’istituzione di una “Web tax Covid”. Chiediamo che vengano tassati i… -

Ultime Notizie dalla rete : Cirio “Dal Il Papa all'Adnkronos: 'Corruzione Vaticano è male antico, si tramanda nei secoli' Affaritaliani.it