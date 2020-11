Cinema e serie tv, Regione finanzia progetti di piccole imprese (Di martedì 24 novembre 2020) Attivato dalla Regione Campania un bando in favore delle micro, piccole e medie imprese culturali, in forma singola o associata, che operano nel settore dello spettacolo e nello specifico della Cinematografia e dell’audiovisivo. Sono finanziabili i progetti che prevedano parte del piano di realizzazione in Regione Campania e il 60 per cento del contributo concesso deve essere speso sul territorio regionale. L’ammontare complessivo delle risorse destinate al finanziamento del presente avviso è di 319mila euro a valere sull’azione 3.2.2 del Por Campania FESR 2014-2020 – Asse III ‘Competitività del sistema produttivo’. Le candidature dovranno pervenire entro le ore 23.59 del 17 dicembre 2020. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di martedì 24 novembre 2020) Attivato dallaCampania un bando in favore delle micro,e medieculturali, in forma singola o associata, che operano nel settore dello spettacolo e nello specifico dellatografia e dell’audiovisivo. Sonobili iche prevedano parte del piano di realizzazione inCampania e il 60 per cento del contributo concesso deve essere speso sul territorio regionale. L’ammontare complessivo delle risorse destinate almento del presente avviso è di 319mila euro a valere sull’azione 3.2.2 del Por Campania FESR 2014-2020 – Asse III ‘Competitività del sistema produttivo’. Le candidature dovranno pervenire entro le ore 23.59 del 17 dicembre 2020. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

