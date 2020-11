Cindy Crawford e Claudia Schiffer, le ricordate così? Ecco come sono diventate (Di martedì 24 novembre 2020) Hanno calcato le passerelle degli stilisti di moda più famosi, conquistato le copertina dei migliori giornali e fatto sognare tra gli anni Ottanta e Novanta: vi ricordate come erano Cindy Crawford e Claudia Schiffer ai tempi del loro massimo successo? Cindy Crawford e Claudia Schiffer, insieme a Naomi Campbell, hanno fatto la storia della moda. L'articolo proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek (Di martedì 24 novembre 2020) Hanno calcato le passerelle degli stilisti di moda più famosi, conquistato le copertina dei migliori giornali e fatto sognare tra gli anni Ottanta e Novanta: vieranoai tempi del loro massimo successo?, insieme a Naomi Campbell, hanno fatto la storia della moda. L'articolo proviene da www.meteoweek.com.

francescapellas : Ieri era il mio compleanno (vabbè) ed stata una giornata molto bella, malgrado le circostanze. Entro in questo nuov… - LUCIANA75087178 : Cindy Crawford con la figlia 14enne Kaia: due gocce d'acqua - xsheeranscarss : Ma in che senso la figlia di Cindy Crawford ha 19 anni ed è già un top model? Io a 19 anni sto sul divano a mangiarmi il mondo... - brababella : RT @AntonellaChessa: @brababella ,una ragazza che mostra una bandiera con la falce e il martello,BB in versione marittima,Cindy Crawford in… - AntonellaChessa : @brababella ,una ragazza che mostra una bandiera con la falce e il martello,BB in versione marittima,Cindy Crawford… -

Ultime Notizie dalla rete : Cindy Crawford La felpa indossata da Cindy Crawford è molto di più di una semplice tuta per stare in casa Yahoo Finanza Cindy Crawford e Claudia Schiffer, le ricordate così? Ecco come sono diventate

Cindy Crawford e Claudia Schiffer sono le top model più famose degli anni Ottanta e Novanta: come sono diventate oggi?

Torna la cappa di Michael Kors: un evergreen senza tempo

figlia di Cindy Crawford. Michael Kors cavalca il fenomeno del reselling. Un tema molto sentito dai più giovani che scelgono di ridurre gli sprechi riutilizzando ciò che già esiste e quindi ...

Cindy Crawford e Claudia Schiffer sono le top model più famose degli anni Ottanta e Novanta: come sono diventate oggi?figlia di Cindy Crawford. Michael Kors cavalca il fenomeno del reselling. Un tema molto sentito dai più giovani che scelgono di ridurre gli sprechi riutilizzando ciò che già esiste e quindi ...