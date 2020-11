Ciclista investito da autocarro, ricoverato in gravi condizioni (Di martedì 24 novembre 2020) Milano, 24 novembre 2020 - Un Ciclista di 23 anni è stato investito alle 7.30 di oggi da una bisarca, all'angolo tra via Cenisio e piazza Diocleziano. Il ragazzo ha riportato la frattura del bacino ed ... Leggi su ilgiorno (Di martedì 24 novembre 2020) Milano, 24 novembre 2020 - Undi 23 anni è statoalle 7.30 di oggi da una bisarca, all'angolo tra via Cenisio e piazza Diocleziano. Il ragazzo ha riportato la frattura del bacino ed ...

TuttoQuaNews : RT @rep_milano: Ciclista investito da un mezzo pesante, ricoverato in codice rosso [aggiornamento delle 10:08] - rep_milano : Ciclista investito da un mezzo pesante, ricoverato in codice rosso [aggiornamento delle 10:08] - buongior1 : CICLISTA INVESTITO A CASTELVETRO PIACENTINO - messveneto : Investito da un'auto, ciclista finisce in ospedale: L'incidente è accaduto lungo la strada provinciale 113, in loca… - GazzettinoL : -

Ultime Notizie dalla rete : Ciclista investito Ciclista investito da un mezzo pesante, ricoverato in codice rosso La Repubblica Investito da un’auto sulla pista ciclabile a Oristano

Investito da un’auto sulla pista ciclabile a Oristano Urto non violento, per fortuna, ma il ciclista ha riportato ferite a una gamba Un ciclista di Oristano è rimasto ferito dopo essere stato investit ...

Ciclista investito da autocarro, ricoverato in gravi condizioni

La bici è rimasta incastrata sotto la ruota anteriore destra del mezzo pesante: solo qualche metro in più e per il 23enne non ci sarebbe stato scampo ...

Investito da un’auto sulla pista ciclabile a Oristano Urto non violento, per fortuna, ma il ciclista ha riportato ferite a una gamba Un ciclista di Oristano è rimasto ferito dopo essere stato investit ...La bici è rimasta incastrata sotto la ruota anteriore destra del mezzo pesante: solo qualche metro in più e per il 23enne non ci sarebbe stato scampo ...