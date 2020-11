Ciclismo | nascono i Mondiali virtuali! Corsa sui rulli il 9 dicembre | Bettiol e Pozzovivo per la maglia iridata!

Leggi su oasport

(Di martedì 24 novembre 2020) Le gare divirtuale ci hanno tenuto compagnia durante il lockdown primaverile e l’allenamento suiè stato l’unico modo che i ciclisti hanno avuto per tenersi in forma in vista del ritorno agli appuntamenti su strada. Vista l’intensa pratica a livello globale delle sessioni casalinghe, l’Unione Ciclistica Internazionale ha deciso di organizzare a tutti gli effetti iE-Sport di, in parternship con la piattaforma Zwift. L’appuntamento è per mercoledì 9, quando 22 Nazionali si fronteggeranno per le maglie iridate (sì, esisteranno fisicamente a tutti gli effetti anche per questa disciplina!). Uomini e donne si fronteggeranno sul medesimo percorso di 50 km, che prevede gli ultimi 900 metri impegnativi, caratterizzati da una salita al 5,5% di pendenza media. Ci sarà ...