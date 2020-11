Ciclismo, Fabio Jakobsen torna in bici! “Ringrazio tutti i medici” (Di martedì 24 novembre 2020) Fabio Jakobsen è salito nuovamente sulla bicicletta dopo il terribile incidente occorsogli al Giro di Polonia lo scorso 5 settembre e lo ha comunicato con un post su Instagram. Il ciclista dei Paesi Bassi inizierà pian piano ad allenarsi per poi sottoporsi a gennaio ad un nuovo intervento. L’alfiere della Deceuninck – Quick-Step dopo l’incidente era rimasto in coma per alcuni giorni ed era poi stato sottoposto a diverse operazioni per tornare a camminare. La speranza è quella di vedere Fabio Jakobsen in corsa nel 2021, anche se al momento non ci sono certezze sul suo rientro in gruppo. Così il neerlandese: “Di nuovo in sella insieme a Delore Stougje sulla nostra nuova Specialized Tarmac SL7! Finora è stata una bella giornata. Con questo post vorrei ringraziare tutti i medici ... Leggi su oasport (Di martedì 24 novembre 2020)è salito nuovamente sulla bicicletta dopo il terribile incidente occorsogli al Giro di Polonia lo scorso 5 settembre e lo ha comunicato con un post su Instagram. Il ciclista dei Paesi Bassi inizierà pian piano ad allenarsi per poi sottoporsi a gennaio ad un nuovo intervento. L’alfiere della Deceuninck – Quick-Step dopo l’incidente era rimasto in coma per alcuni giorni ed era poi stato sottoposto a diverse operazioni perre a camminare. La speranza è quella di vederein corsa nel 2021, anche se al momento non ci sono certezze sul suo rientro in gruppo. Così il neerlandese: “Di nuovo in sella insieme a Delore Stougje sulla nostra nuova Specialized Tarmac SL7! Finora è stata una bella giornata. Con questo post vorrei ringraziarei medici ...

Buone notizie per Fabio Jakobsen. Il ciclista, a tre mesi dal grave incidente al Giro di Polonia, è tornato ad allenarsi come confermato da un tweet del corridore. “Finora è stato un bel viaggio. Con ...

Con questo post, corredato da una foto che vi proponiamo in allegato, Fabio Jakobsen ha annunciato di essere tornato ad allenarsi. Una bellissima notizia a un mese esatto dal Natale. Il corridore dell ...

