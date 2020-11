“Ci hanno criminalizzato e ora ci tolgono anche l’abbonamento gratuito per gli studenti” | lo sfogo di uno studente campano

Leggi su tpi

(Di martedì 24 novembre 2020) “Non solo siamo abbandonati, ma siamo addirittura attaccati, è una cosa paradossale”. Pasquale Valentino ha 25 anni, è laureato in Lettere e si sta specializzando in Discipline dello Spettacolo all’università Federico II di Napoli. Noi di TPI abbiamo raccolto il suodiche dopo mesi di pandemia si sente incriminato e colpevolizzato in quanto “diffusore del virus” da istituzioni e politica. Pasquale, dici di sentirti abbandonato.Ci sono delle misure di assistenzialismo per alcune categorie, ma per gli studenti cosa si sta facendo? Da marzo non vado più all’università, seguiamo le lezioni online, sulla piattaforma Teams. Io vivo in un piccolo paese in provincia di Caserta, la connessione internet è scarsa, faccio fatica a restare connesso. Qui la banda larga non esiste. Non è semplice. Che lezioni segui?Seguire tre corsi in un giorno: per ...