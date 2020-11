Chronos: Before the Ashes è il prequel di Remnant: From the Ashes e il nuovo trailer ci spiega la storia (Di martedì 24 novembre 2020) Chronos: Before the Ashes arriverà il 1° dicembre, ma di cosa tratta l'Action RPG? Attraverso un comunicato stampa possiamo dare uno sguardo al nuovo trailer che fornisce tutti i dettagli sul prequel di Remnant: From the Ashes. Affronterete misteri, sfide e pericoli e solo uno studio attento del comportamento dei nemici vi aiuterà a superarli. Questo prequel è basato sull'esclusivo Chronos VR di Gunfire Games, ma è stato revisionato e ottimizzato per funzionare su tutte le piattaforme senza la necessità del supporto VR: il gioco sarà infatti disponibile per PC, Xbox One, PlayStation 4, Nintendo Switch e Google Stadia. Chronos: Before ... Leggi su eurogamer (Di martedì 24 novembre 2020)thearriverà il 1° dicembre, ma di cosa tratta l'Action RPG? Attraverso un comunicato stampa possiamo dare uno sguardo alche fornisce tutti i dettagli suldithe. Affronterete misteri, sfide e pericoli e solo uno studio attento del comportamento dei nemici vi aiuterà a superarli. Questoè basato sull'esclusivoVR di Gunfire Games, ma è stato revisionato e ottimizzato per funzionare su tutte le piattaforme senza la necessità del supporto VR: il gioco sarà infatti disponibile per PC, Xbox One, PlayStation 4, Nintendo Switch e Google Stadia....

Il prequel di Remnant: From the Ashes, Chronos: Before the Ashes si mostra in un nuovo trailer che spiega la storia.

