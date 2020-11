Chiuse iscrizioni Touchpoint Awards\Strategy 2020, giurie al lavoro (Di martedì 24 novembre 2020) ROMA (ITALPRESS) – Sono ufficialmente Chiuse le iscrizioni ai Touchpoint Awards\Strategy 2020, il riconoscimento di Oltre La Media Group dedicato al Brand Positioning e alla costruzione delle più efficaci strategie di comunicazione. Sono circa un centinaio i progetti iscritti in competizione per i premi di categoria e per aprirsi la strada verso la conquista del Grand Award, il trofeo disegnato dal Maestro Ugo Nespolo per il vincitore assoluto. I progetti iscritti saranno valutati in un’ottica marketing-inspired: perchè solo quando il pensiero creativo si integra con il pensiero strategico si può condurre al successo una marca e incidere sul business aprendo nuovi orizzonti per il mercato. I premi di categoria verranno assegnati da una giuria dalla doppia anima: da un lato il mondo delle aziende e, ... Leggi su ildenaro (Di martedì 24 novembre 2020) ROMA (ITALPRESS) – Sono ufficialmenteleai, il riconoscimento di Oltre La Media Group dedicato al Brand Positioning e alla costruzione delle più efficaci strategie di comunicazione. Sono circa un centinaio i progetti iscritti in competizione per i premi di categoria e per aprirsi la strada verso la conquista del Grand Award, il trofeo disegnato dal Maestro Ugo Nespolo per il vincitore assoluto. I progetti iscritti saranno valutati in un’ottica marketing-inspired: perchè solo quando il pensiero creativo si integra con il pensiero strategico si può condurre al successo una marca e incidere sul business aprendo nuovi orizzonti per il mercato. I premi di categoria verranno assegnati da una giuria dalla doppia anima: da un lato il mondo delle aziende e, ...

ROMA (ITALPRESS) – Sono ufficialmente chiuse le iscrizioni ai Touchpoint AwardsStrategy 2020, il riconoscimento di Oltre La Media Group dedicato al Brand Positioning e alla costruzione delle più effic ...