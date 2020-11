Chiara Ferragni mostra il pancione a Leone, il gesto inaspettato del bimbo spiazza tutti: 'Ma che fa?' (Di martedì 24 novembre 2020) mostra il pancione a Leone, il gesto inaspettato del bimbo spiazza tutti: ' Che fa? '. Pochi minuti fa, ha postato un video sul suo profilo Instagram che ha fatto immediatamente il giro del web. Leggi ... Leggi su leggo (Di martedì 24 novembre 2020)il, ildel: ' Che fa? '. Pochi minuti fa, ha postato un video sul suo profilo Instagram che ha fatto immediatamente il giro del web. Leggi ...

vogue_italia : Cinque motivi (ma anche di più) per cui Fedez e Chiara Ferragni hanno meritato l'Ambrogino d'Oro… - HuffPostItalia : Chiara Ferragni: 'Viviamo in una società maschilista. Spesso sono le donne stesse che accusano le donne' - HEROS0UP : se la mongelli da grande vuole fare chiara ferragni, io da grande voglio fare il pugliese #ilcollegio - eliospeach_ : #ilcollegio sta cosa che la scarano non solo non sia stata espulsa ma è addirittura andata in gita non mi va propri… - dobrevsunicorns : Una mia collega, 28 anni, è al settimo mese di gravidanza e non si regge in piedi per la panciona. E poi c’è Chiara… -