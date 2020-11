Chiara Ferragni, mamma bis veste i bambini e firma una borraccia design (Di martedì 24 novembre 2020) Chiara Ferragni, imprenditrice digitale e mamma di Leo e in attesa della sua secondogenita non si ferma mai. Per lei tante offerte di lavoro Che Chiara Ferragni sia una donna di successo lo si capisce ogni giorno di più. Non solo linee di make-up e di moda ma anche impegno social e lotta femminista. Chi ha sempre criticato l’influencer più quotata al mondo ora deve ricredersi. Famosa per aver portato il made in Italy nel mondo, la blonde salad, ha dato lavoro a tanti giovani con le sue aziende. LEGGI QUI>>> Chiara Ferragni dalla moda alla guerra: parole al veleno – VIDEO I social per lei sono pane quotidiano ma ha saputo utilizzarli senza mai banalizzare. La scelta di mostrare il figlio Leo, di due anni appena, è stata una scelta fatta ... Leggi su kronic (Di martedì 24 novembre 2020), imprenditrice digitale edi Leo e in attesa della sua secondogenita non si ferma mai. Per lei tante offerte di lavoro Chesia una donna di successo lo si capisce ogni giorno di più. Non solo linee di make-up e di moda ma anche impegno social e lotta femminista. Chi ha sempre criticato l’influencer più quotata al mondo ora deve ricredersi. Famosa per aver portato il made in Italy nel mondo, la blonde salad, ha dato lavoro a tanti giovani con le sue aziende. LEGGI QUI>>>dalla moda alla guerra: parole al veleno – VIDEO I social per lei sono pane quotidiano ma ha saputo utilizzarli senza mai banalizzare. La scelta di mostrare il figlio Leo, di due anni appena, è stata una scelta fatta ...

vogue_italia : Cinque motivi (ma anche di più) per cui Fedez e Chiara Ferragni hanno meritato l'Ambrogino d'Oro… - HuffPostItalia : Chiara Ferragni: 'Viviamo in una società maschilista. Spesso sono le donne stesse che accusano le donne' - mikasaxxxx : RT @andreadile: riassunto delle puntate precedenti senza aver letto niente ma basandomi solo sui tweet degli altri chiara ferragni: la vio… - chevitemerd : RT @airplaneoversea: Chiara Ferragni non sarà rivoluzionaria ma ha fatto incazzare Crepaldi e questo mi ha migliorato la giornata - arcocielo : RT @sole24ore: Blog | Chiara Ferragni contro il patriarcato: 'Solo unite possiamo cambiare le cose' - Alley Oop -