Chi è Giada Parra, la moglie dell’attore Paolo Conticini? (Di martedì 24 novembre 2020) Ecco chi è Giada Parra, età, carriera e vita privata della moglie di Paolo Conticini Giada Parra è soprattutto nota per essere la moglie di Paolo Conticini, il famoso attore ha partecipato all’ultima edizione di Ballando con le Stelle dove si è aggiudicato il secondo posto. La Parra è nata nel 1975, in passato è stata una modella e miss sfilando per molte importanti passerelle. Giada è sempre stata molto riservata, ha sempre preferito rimanere lontana dal mondo dello spettacolo e del gossip. Su di lei si conoscono infatti poche informazioni, sappiamo che si è laureata all’Università di Pisa alla Facoltà di Scienze Politiche. In passato ha collaborato con molti noti e importanti ... Leggi su nonsolo.tv (Di martedì 24 novembre 2020) Ecco chi è, età, carriera e vita privata delladiè soprattutto nota per essere ladi, il famoso attore ha partecipato all’ultima edizione di Ballando con le Stelle dove si è aggiudicato il secondo posto. Laè nata nel 1975, in passato è stata una modella e miss sfilando per molte importanti passerelle.è sempre stata molto riservata, ha sempre preferito rimanere lontana dal mondo dello spettacolo e del gossip. Su di lei si conoscono infatti poche informazioni, sappiamo che si è laureata all’Università di Pisa alla Facoltà di Scienze Politiche. In passato ha collaborato con molti noti e importanti ...

giada_foto_di : @pistacchiowhore Queste uscite sono sbagliate sempre non solo quando si va contro chi piace a voi, un tweet del gen… - AmbraColnaghi93 : @FinallyMario Si è vero bisogna avere rispetto per i piu anziani. Ma anche loro devono avere rispetto per chi è piu… - Najtequiero : Si ho cambiato nome ? comu per chi non lo sapesse “La Giada” è un tipo di pietra preziosa , credo che più precisame… - giada_imperato : RT @fabiomartino00: Tu chi sei quando nessuno ti vede? - giada_foto_di : @zorzeIIo Età media 2 anni? Penosa tu e chi ti mette mi piace, spero si prendano provvedimenti mentre gira il tuo post -