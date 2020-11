Chi è Charli D’Amelio, la prima influencer con 100 milioni di follower su Tiktok (Di martedì 24 novembre 2020) Charli D’Amelio a 16 anni è la prima Tiktoker a raggiungere i 100 milioni di follower (foto: Instagram di Charli D’Amelio)Charli D’Amelio è la prima creator che su Tiktok raggiunge il traguardo dei 100 milioni di follower. Solamente un anno fa Charli ne aveva circa 6 milioni ma con l’aumento della popolarità di Tiktok è cresciuta esponenzialmente anche quella della D’Amelio permettendole così di essere, a 16 anni, la Tiktoker più popolare del mondo. https://www.Tiktok.com/@Charlidamelio/video/6898144104526384390?lang=it Classe 2004, ... Leggi su wired (Di martedì 24 novembre 2020)a 16 anni è laer a raggiungere i 100di(foto: Instagram diè lacreator che suraggiunge il traguardo dei 100di. Solamente un anno fane aveva circa 6ma con l’aumento della popolarità diè cresciuta esponenzialmente anche quella dellapermettendole così di essere, a 16 anni, laer più popolare del mondo. https://www..com/@damelio/video/6898144104526384390?lang=it Classe 2004, ...

Cliudietta : Chi ci sarà al meeting di Charli? Io shii - GiuliaG24255395 : Sono l’unica a pensare che Charli Damelio non sia poi così male e che i followers che ha se li merita? E chi dice “… - zazoomblog : Chi è Charli D’Amelio La prima a raggiungere i 100 milioni di follower su TikTok - #Charli #D’Amelio #prima… - aworldalxne : Un amico mi ha appena detto che non sa chi è Charli XCX... Mi dite dove posso fare domanda per fargli ritirare la… - favlingxsof : unpopular opinion: secondo me charli è una ragazza come un’altra e non ha potuto controllare il “successo”, cioè fo… -