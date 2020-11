Cherry: Tom Holland nelle nuove foto del film dei fratelli Russo (Di martedì 24 novembre 2020) Tom Holland è il protagonista del film Cherry, diretto dai fratelli Russo, di cui online sono state condivise le nuove foto ufficiali. Cherry è il nuovo film diretto dai fratelli Russo con star Tom Holland e, grazie al magazine Vanity Fair, è ora possibile vedere delle nuove foto ufficiali del progetto. La star di Spider-Man ha il ruolo di un giovane di Cleveland che si ritrova alle prese con una situazione difficile e decide di arruolarsi, venendo inviato in missione in Iraq come medico. Al suo ritorno a casa il protagonista farà i conti con lo stress post traumatico, scivolando nel tunnel della dipendenza e iniziando a rapinare banche pur di avere i ... Leggi su movieplayer (Di martedì 24 novembre 2020) Tomè il protagonista del, diretto dai, di cui online sono state condivise leufficiali.è il nuovodiretto daicon star Tome, grazie al magazine Vanity Fair, è ora possibile vedere delleufficiali del progetto. La star di Spider-Man ha il ruolo di un giovane di Cleveland che si ritrova alle prese con una situazione difficile e decide di arruolarsi, venendo inviato in missione in Iraq come medico. Al suo ritorno a casa il protagonista farà i conti con lo stress post traumatico, scivolando nel tunnel della dipendenza e iniziando a rapinare banche pur di avere i ...

