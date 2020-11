Che dice Giorgia Meloni del sedere di Priamo Bocchi su Zoom? (Di martedì 24 novembre 2020) Priamo Bocchi è il coordinatore di Fratelli d’Italia a Parma e quello di cui parliamo oggi è solo l’ultimo dei tanti post che riguardano il femminismo e la comunità LGBTQ che pubblica. L’apice è stata la pubblicazione di uno screen della discussione del Consiglio comunale di ieri sulla mozione Buetto che da sostegno all’approvazione della proposta di legge “Misura di prevenzione e contrasto della discriminazione e della violenza per motivi legati al sesso, al genere, all’orientamento sessuale e all’identità di genere” modificato: al posto di uno dei partecipanti senza telecamera compare un sedere. Il post è stato rimosso e Bocchi ha deciso – indignato – di chiudere il proprio profilo Facebook per non «subire il linciaggio di offese, odio e ingiurie» di quello che definisce «esercizio di satira politica». LEGGI ANCHE ... Leggi su giornalettismo (Di martedì 24 novembre 2020)è il coordinatore di Fratelli d’Italia a Parma e quello di cui parliamo oggi è solo l’ultimo dei tanti post che riguardano il femminismo e la comunità LGBTQ che pubblica. L’apice è stata la pubblicazione di uno screen della discussione del Consiglio comunale di ieri sulla mozione Buetto che da sostegno all’approvazione della proposta di legge “Misura di prevenzione e contrasto della discriminazione e della violenza per motivi legati al sesso, al genere, all’orientamento sessuale e all’identità di genere” modificato: al posto di uno dei partecipanti senza telecamera compare un. Il post è stato rimosso eha deciso – indignato – di chiudere il proprio profilo Facebook per non «subire il linciaggio di offese, odio e ingiurie» di quello che definisce «esercizio di satira politica». LEGGI ANCHE ...

borghi_claudio : Ho chiesto ad Arcuri in audizione quanto abbiamo speso finora per gli acquisti di vaccini che ogni giorno sembrano… - disinformatico : La ragazza Covid-negazionista si paragona a un'eroina antinazista. La guardia di sicurezza le dice che se ne va e c… - TNannicini : Da mesi ci battiamo in Parlamento per le partite Iva. Conte dice che le partite Iva diventeranno una priorità perch… - androidxforever : RT @MoniaProvvedi: E non lo dice una ignorante in materia come me...lo dice una che sa di cosa parla... - Marco77018284 : @matty23_ @Teo__Visma In poche parole quello che ci dice Vismy è che oltre al fatto che non arriva Szoboszlai quei… -

Ultime Notizie dalla rete : Che dice Scegliere chi salvare: ecco il documento che dice a chi va data la precedenza tra i malati di Covid Fanpage.it Aerei, nel 2020 «spariti» 2,7 miliardi di passeggeri (e 421 miliardi di ricavi)

I dati della Iata e l’effetto del coronavirus: quest’anno le compagnie chiudono con 118,5 miliardi di perdite. Mini-ripresa nel 2021, ma il rosso sarà comunque di 38,7 miliardi ...

Con la Camen in Liguria va in scena una battaglia culturale contro la violenza sulle donne

Attraverso un cortometraggio di 5 minuti, realizzato sotto la splendida regia di Davide Livermore, Regione Liguria e Teatro Nazionale di Genova scelgono l’opera di George Bizet per riflettere sul dram ...

I dati della Iata e l’effetto del coronavirus: quest’anno le compagnie chiudono con 118,5 miliardi di perdite. Mini-ripresa nel 2021, ma il rosso sarà comunque di 38,7 miliardi ...Attraverso un cortometraggio di 5 minuti, realizzato sotto la splendida regia di Davide Livermore, Regione Liguria e Teatro Nazionale di Genova scelgono l’opera di George Bizet per riflettere sul dram ...