Champions League, le formazioni ufficiali di Juventus-Ferencvaros (Di martedì 24 novembre 2020) Torna la Champions e la Juve va a caccia della qualificazione, Pirlo rilancia Dybala nella gara contro il Ferencvaros, mentre si rivede anche McKennie. Ecco le formazioni ufficiali di Juventus-Ferencvaros:Juventus (4-4-2): Szczesny; Cuadrado, Danilo, De Ligt, Alex Sandro; McKennie, Arthur, Bentancur, Bernardeschi; Dybala, Ronaldo. Allenatore: Pirlo.Ferencvaros (3-4-3): Dibusz; Lovrencsics, Dvali, Blazic, Frimpong, Heister; Siger, Somalia; Uzuni, Zubkov, Nguen. Allenatore: Rebrov.

