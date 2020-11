Champions League | i risultati della serata | vincono United | Psg | Barcellona e Borussia Dortmund

(Di mercoledì 25 novembre 2020) Nonsolo le due italiane impegnate in questadi, arrivano punti importanti anche per Manchestere Psg, che battono rispettivamente Istanbul Basakhsehir e Lipsia. Ildilaga 4-0 a Kiev mentre il solito Haaland trascina il(3-0 al Brugge) nel gironeLazio.Icaption id="attachment 1055749" align="alignnone" width="3287" Manchester, getty/captionKuban Krasnodar-Siviglia 1-2 (4' Rakitic, 57' Wanderson, 90'+5' Munit)Rennes-Chelsea 1-2 (22' Hudson Odoi, 85' Guirassy, 90'+1' Giroud)-Club Brugge 3-0 (19', 60' Håland, 46' Sancho)Dynamo ...

juventusfc : KICK-OFF | ??| Si parte! Prendiamoci questi tre punti ?? #FinoAllaFine ???? LIVE MATCH ?? - juventusfc : Curiosità su #JuveFerencvaros? Tutte quelle che volete! ?? Qui i numeri pre gara ?? - juventusfc : L'avversario delle #JuventusWomen in #UWCL sarà l'@OLfeminin ?? ?????? ???????????? ?????????? ?? - francetubo : Pillola statistica: dopo quasi un anno (gol di Dybala all’Atletico il 26 novembre), un giocatore bianconero che non… - sportli26181512 : Barça qualificato anche senza Messi. Rilancio Psg, volano United e Dortmund: Barça qualificato anche senza Messi. R… -

Ultime Notizie dalla rete : Champions League

Sky Sport

La Lazio vince, ma il Borussia Dortmund non rimane a guardare. I tedeschi, impegnati nell'altra sfida del girone F di Champions League, si è imposta sul Bruges per 3 a 0. Al 18' è stato il solito ...La Lazio vince, ma il Borussia Dortmund non rimane a guardare. I tedeschi, impegnati nell'altra sfida del girone F di Champions League, si è imposta sul Bruges per 3 a 0. Al 18' è stato il solito ...