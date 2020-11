Champions League | i risultati della quarta giornata

(Di mercoledì 25 novembre 2020), ie le classifiche. In campo Juventus, Inter, Lazio e Atalanta. ROMA –, i, il calendario e le classifiche. Sono quattro le squadre italiane che impegnate nella fase a gironi: Juventus, Inter, Lazio e Atalanta., calendarioe classifiche Di seguito il calendario, ie le classifiche dei gironi. Sono quattro le squadre italiane: Juventus, Inter, Lazio e Atalanta.Gruppo A Di seguito il calendario, ie la classifica del Girone A...

La Lazio non dà scampo allo Zenit San Pietroburgo e compie un passo importante verso la qualificazione agli ottavi di UEFA Champions League. All’Olimpico la squadra di Simone Inzaghi batte 3-1 ...La Lazio vince in modo spettacolare sul campo dell’Olimpico in Champions League contro lo Zenit: le parole di Francesco Acerbi Le parole di Francesco Acerbi dopo la vittoria della Lazio sullo Zenit.