Champions League | Canale 5 cambia e trasmette la Lazio al posto della Juve Ecco il programma TV

Leggi su davidemaggio

(Di martedì 24 novembre 2020)Torna la Uefa2020/2021 con la quarta giornatafase a gironi. Come ad ogni turno, tutte le partite sono in diretta su Sky e una anche in chiaro su5. La rete ammiraglia Mediasetla propriazione e anzichére – come inizialmente previsto – l’impegno casalingontus contro il Ferencvaros, accende i riflettori sull’Olimpico di Roma per la sfida tra lae lo Zenit.2020/21: dove seguire le partite di martedì 24 novembre Il ritornofase a gironi disi apre con gli impegni valevoli nei gruppi E (Siviglia, ...